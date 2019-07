«Noi a nozze come Tiziano Ferro»

Il mio Dio è un Dio che ama, è un Dio simpatico», ha scritto Tiziano Ferro nella lunga lettera dedicata al suo neo sposo, Victor Allen. Sì, perché, l’amore non ha confini, non ha sesso, non ha razza. L’amore esiste e basta, non resta che viverlo. Non si è ancora spenta l’emozione per le illustri nozze del cantante laziale con il suo fidanzato che ecco sabato prossimo pronto un altro “sì” fra due uomini uniti da una lunghissima storia storia d’amore.

Giovanni Minerba, fondatore insieme al compianto Ottavio Mai, ex fidanzato, del Lovers Festival di Torino, convolerà a nozze con il suo Damiano Andresano presso Aradeo, in provincia di Lecce. A celebrare le nozze, il nuovo direttore di Lovers, Vladimir Luxuria, fra i testimoni anche l’attrice Ida Di Benedetto.

Ma non sarà un matrimonio qualunque. «Si svolgerà in due giornate – racconta infatti Minerba, emozionato ma soprattutto preso dagli ultimi preparativi – perché si svolgerà in due giorni. Il primo, sabato, sarà in piazza e coinvolgerà tutto il paese. La domenica, invece, i festeggiamenti si sposteranno nei giardini della mia casa. Aspettiamo oltre 300 invitati in arrivo da ogni dove, non sarà una passeggiata».

Emozione e tensione da parte di Giovanni Minerba che da 27 anni aspetta questo momento. «Perché non lo abbiamo fatto prima? Non so, probabilmente anche per motivi economici, non volevamo che il nostro fosse un matrimonio qualunque e non lo sarà. Il nostro è un messaggio politico, un segnale». Un po’ come quello che ha dato Tiziano Ferro. «Sì, è stato molto bello il suo gesto, soprattutto per la risonanza che ha nel mondo un nome come il suo. Noi siamo dello stesso avviso, il nostro matrimonio è un forte messaggio politico che non vuole passare inosservato».

Ma anche la consacrazione dell’amore, senza distinzione di sesso, di spazio e di tempo. «Faremo un omaggio anche a Ottavio, lui è sempre con noi. Alle nozze parteciperà pure la sua famiglia, non ci siamo mai allontanati».