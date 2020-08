Nubifragi in Piemonte: crollo alberi a Torino, colata di fango invade statale del Lago Maggiore

A Torino ed in tutto il Piemonte torna l’allarme e l’incubo maltempo, che ha attanagliato la regione già nelle ultime settimane.

ALBERI CADUTI A TORINO

Diversi i nubifragi che si sono abbattuti su Torino, in primis: si segnalano allagamenti in varie zone della città. In zona Vanchiglia ed in Barriera Milano alcuni alberi sono caduti a causa dei temporali: non ci sono feriti o persone coinvolte.

COLATA FANGO INVADE STATALE DEL LAGO MAGGIORE

I disagi più importanti si sono verificati nella zona del Verbano-Cusio-Ossola. Una colata di fango provocata dalla pioggia ha invaso la carreggiata della statale 34 del Lago Maggiore. La zona è stata di conseguenza chiusa al traffico.