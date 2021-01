Nucleare, c’è chi non si oppone: «Valutare prima di dire “no”»

L’ex senatore Andrea Fluttero: «Il deposito non è pericoloso e non inquina»

«Non c’è nessun rischio per la salute, basta creare allarmismi». In mezzo ad un coro unanime di proteste contro il deposito unico nucleare c’è anche chi si distingue: è il caso dell’ex senatore di Forza Italia, Andrea Fluttero. Oggi, l’ex sindaco di Chivasso, diventato da poco presidente di Eco (un’azienda che si occupa di economia circolare e rifiuti), è uno dei pochi a non schierarsi contro l’insediamento di un deposito per i rifiuti radioattivi nel Canavese, tra Mazzè, Caluso e Rondissone.

«La mia – spiega – è una posizione allineata con un ambientalismo più maturo a livello nazionale. Negli anni ‘80 si è deciso di chiudere le centrali nucleari e ora vanno smontate. Non possiamo lasciarle in eredità a figli e nipoti ma va realizzato un deposito nucleare nazionale. Attenzione: un deposito, non una discarica. Senza contare che ci sono materiali, come quelli ospedalieri, che oggi sono depositati negli scantinati degli ospedali e potrebbero finire nel deposito».

