Nullità contrattuali

Ora che il premier Giuseppe Conte ha infine sciolto le proprie riserve sul futuro della Tav, ammettendo di fatto che uno stop dei lavori è impossibile, resta da capire se un esito tanto scontato sia mai stato messo per davvero in discussione dal “governo del cambiamento”. Come è naturale porsi delle domande sulla bontà del contratto sul quale si regge la strana alleanza gialloverde: un rapporto che prevede clausole evidentemente irrealizzabili ha una qualche validità? Al di là delle posizioni ideologiche e delle analisi costi-benefici più o meno partigiane, per lo stop alla Torino-Lione basta un assunto storico: mai, nella sua storia repubblicana, l’Italia ha ricusato un trattato internazionale. E questa sarebbe stata anche l’unica strada percorribile per dire alla Francia che no, quel buco sotto alle Alpi a noi non serviva più. Insomma, ci hanno provato. Sapendo perfettamente, però, che non ci sarebbero riusciti. E basta già questa opacità politica a far sorgere dei dubbi sulla reale validità del contratto tra Lega e 5 Stelle. Quali altri punti sono così evidentemente irrealizzabili: la flat tax, l’autonomia, la riforma della giustizia, i tagli ai costi della politica, le politiche ambientali? A un anno dall’insediamento, l’idea è che sia tentata una fusione a freddo tra due forze politiche troppo diverse tra di loro. E l’esultanza della Lega sulla Tav a far da controcanto alla depressione pentastellata sembra esserne l’ennesima dimostrazione. Quindi ben venga una mozione in parlamento che chieda la conta definitiva sulla Torino-Lione. Magari è la volta buona che, numeri alla mano, si riuscirà a capire quanto ormai largo il solco che divide gli (ex?) alleati del “governo del cambiamento”.