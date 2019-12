I numeri della Juve: dieci anni di storia tra scudetti e record

È già entrata di diritto nella storia del calcio italiano prima vincendo sette scudetti di fila, uno in più del Grande Torino e dell’Inter, poi mettendo l’ottavo sigillo nella passata stagione. Ma in questi ultimi dieci anni, in casa Juventus, non sono state tutte rose e fiori. La svolta del decennio è stato l’arrivo alla presidenza della società bianconera di Andrea Agnelli. Assieme a lui Marotta e Paratici. In panchina Del Neri per una prima stagione di rodaggio tutta di dimenticare per la Vecchia Signora. La seconda svolta arriva con lo sbarco in panchina di Antonio Conte il 21 maggio 2011. E da lì, in campionato, saranno solo gioie, ben “otto meraviglie” per la società di via Druento. Dopo Conte, Allegri. E ora toccherà a Sarri spalancare le porte del nuovo decennio, con uno scudetto, però, che mai come quest’anno appare così incerto.

DECENNIO BIANCONERO

Dicevamo, quello bianconero è stato un decennio di dominio assoluto. A dirlo sono i numeri. Chi ha fatto più punti in Serie A? Risposta facile e scontata, vista l’impressionante striscia di scudetti vinti: la Juventus ha dominato collezionando 852 punti complessivi, frutto di 260 vittorie e 72 pareggi in 380 partite, una media fantasmagorica di 2.24 punti a partita. Sono ben 108 i punti di distacco sulla seconda in classifica, il Napoli, che ha totalizzato 744 punti dal 2010 al 2019. Al terzo posto la Roma con 730 punti, chiudono la Top 5 Inter (658) e Milan (655). Per quel riguarda il miglior attacco invece, la Juventus chiude al secondo posto con 712 reti (1.87 di media) alle spalle del Napoli che ha segnato complessivamente 721 gol. La miglior difesa è stata quella della Juventus, che sulla solidità della Bbc ha costruito gran parte dei successi di questi anni. La Juve è l’unica squadra a chiudere il decennio con una media goal subiti inferiore all’1, un impressionante 0.77

MIGLIOR GOLEADOR

È Paulo Dybala il miglior marcatore del decennio della Juventus: ​87 gol in 143 presenze. Nessuno ha fatto meglio dell’argentino nel periodo dal 2010 al 2020, ma in squadra ci sono anche Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Il primo – è stato acquistato dalla dirigenza per questo – è il capocannoniere Uefa del del decennio: 145 i gol segnati dal cinque volte Pallone d’Oro portoghese con le maglie di Real Madrid, Portogallo e Juventus. Per quel che riguarda il Pipita, invece, l’argentino è il secondo miglior marcatore del decennio in Serie A dall’alto delle sue 121 reti; meglio di lui ha fatto solo Antonio Di Natale con 125 gol.