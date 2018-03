Nuova Immobiliare – Una storia ventennale a una squadra affiatata

Nuova è solo nel nome, perché questa è una realtà ben radicata sul territorio, non solo locale, da diciassette anni. La Nuova Immobiliare in via Governolo 9/D è nata dalla volontà imprenditoriale di Fabio Serralunga che ha avuto idee chiare sin dall’inizio e le ha messe in pratica: dopo il diploma in ragioneria è entrato in punta di piedi in questo mondo lavorando in franchising (perché, come ammette lui stesso, è comunque una bella palestra per chi vuole imparare il mestiere), ma intanto ha dato l’esame per diventare agente immobiliare e quello è stato solo il primo passo. ”Poi ho deciso di aprire un’agenzia per conto mio, mettendo la professionalità acquisita, al servizio del cliente, potendomi anche avvalere, laddove necessario della consulenza di mio fratello, geometra”. Un’agenzia a misura d’uomo nel pieno centro della Crocetta quindi, ma con una visione che copre a 360° tutti i settori di possibile interesse, grazie anche a un team di sei professionisti. Accanto ai servizi immobiliari classici, alle compravendite e alle locazioni, proponiamo perizie e valutazioni di immobili, ristrutturazioni e progetti di interior design, prestiti e finanziamenti personali, mutui, gestioni di patrimoni immobiliari, successioni, verifiche catastali, amministrazione condominiale.

«I clienti oggi cercano la qualità ma puntano soprattutto sull’affidabilità e sull’esperienza. Il rispetto delle loro esigenze e la soddisfazione delle loro richieste sono il nostro primo obiettivo e per questo facciamo continui corsi di aggiornamento, siamo presenti su moltissime piattaforme web perché oggi si vende bene pure su Facebook, e facciamo investimenti importanti in pubblicità. Avere una storia più che ventennale come la nostra è diventato un punto di favore assoluto, così come la conoscenza del territorio, in Piemonte e Liguria».

Contatti: 011.593486; 337.1518575;

Mail: [email protected]

Sito Web: Link sito web