Nuova Medicina d’urgenza al San Luigi di Orbassano

Nuova Medicina d’urgenza, con Area semi-intensiva, al San Luigi di Orbassano. Il reparto è stato trasferito nei giorni scorsi al piano terra del secondo padiglione, vicino al nuovo pronto soccorso, alla terapia intensiva e all’Utic. Una collocazione, spiega l’azienda sanitaria, ottimale per la collaborazione polispecialistica e l’integrazione multidisciplinare nel trattamento di pazienti critici.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE SAITTA

La nuova Medicina d’urgenza, spiega l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, “completa l’apertura del Pronto soccorso, consentendo a tutto l’ospedale di migliorare la propria offerta assistenziale”.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE BACCON

Per il direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Claudio Baccon, “si tratta di un ulteriore tassello per il raggiungimento di un obiettivo di grande importanza, sia per il San Luigi sia per la rete ospedaliera nel suo complesso”.

UNA TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA

Dotata di tecnologie d’avanguardia, all’interno del reparto sono predisposti cinque posti letto di Terapia Subintensiva (TSI) per i pazienti acuti, così da evitare che pazienti troppo gravi siano trattati in reparti di degenza ordinari.