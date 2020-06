Nuova Metropolitana di Torino: tratta Lingotto-Bengasi pronta ad aprile del 2021

Firmato il contratto per la realizzazione del lotto 2 "Collegno Centro-Cascine Vica". Domani intanto riapre la carreggiata centrale di via Nizza

Conto alla rovescia per la “nuova” metropolitana di Torino: la 1 arriverà in piazza Bengasi ad aprile del 2021. Lo prevede il nuovo programma dei lavori di Infra.To, la partecipata che gestisce i lavori di scavo, presentato oggi, nel corso di una commissione consiliare, a Palazzo Civico.

TRATTA APERTA NELL’APRILE DEL 20201

A fine anno si concluderanno tutte le opere civili; entro la fine del prossimo mese di gennaio saranno invece pronte le opere di sistema. Da febbraio in poi si passerà alla fase di pre-esercizio, che consisterà nel far viaggiare i treni senza passeggeri. Ad aprile, appunto, si provvederà a mettere in esercizio la nuova tratta.

DOMANI RIAPRE VIA NIZZA

Nel frattempo, mentre proseguono i lavori, si riducono i cantieri. Domani, infatti, verrà riaperta la carreggiata centrale di via Nizza a ridosso della stazione “Italia 61-Regione Piemonte”; entro la fine del mese toccherà all’area di via Nizza 369 (dove è presente il pozzo 23) essere restituita alla città.

LOTTO 2: FIRMATO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE

In contemporanea, proseguono le attività anche sul prolungamento Ovest. Questa settimana è stato firmato il contratto per la realizzazione del lotto 2 “Collegno Centro-Cascine Vica”, con RTI ICI spa/Gimac Holding Srl, le stesse imprese che stanno già lavorando sul lotto 1 “Fermi-Collegno Centro”.

LAVORI AL VIA A LUGLIO DEL 2023

Tale tratta – dal valore di 71.5 milioni di euro (interamente finanziata dal governo) – consta di ulteriori 2 stazioni, “Leumann e Cascine Vica” e un parcheggio di interscambio di circa 350 posti. La galleria verrà scavata con metodo tradizionale a foro cieco. I lavori partiranno nel mese di luglio e si concluderanno, in parallelo coi lavori del lotto 1, per la fine del 2023, con la messa in esercizio della metropolitana nei primi mesi del 2024.