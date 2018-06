Nuova Sanart – Dai presidi sanitari ai costumi mare

Nuova Sanart, in via XX Settembre 75 a Torino, è innanzitutto un Centro specializzato per donne mastectomizzate convenzionato con la ASL per le forniture con marchi tutti Made in Italy. Al tempo stesso il negozio gestito da Danilo Cristofari e dalla moglie vende anche lingerie, costumi e vestiti da mare anche in lino 100%. E ancora misuratori di pressione, tutori e sostegni lombari, calze preventive e terapeutiche, calzature di diversi marchi, solette in silicone e ausili per il piede oltre ad ausili, cuscini cervicali e di sostegno, antidecubito, creme per vene e inestetismi piede, corpo e viso, plantari su misura eseguiti con pedana Baropodometrica.

Nuova Sanart apre martedì (9.30-18.30), mercoledì (9.30-12.30, 15.30-18.30), giovedì e venerdì (9.30-13.00 e 14.00-18.30), sabato (10-19) e ad agosto chiuderà solo nella settimana di Ferragosto.

Contatti: 011.4361296.