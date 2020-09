Nuova truffa agli anziani: arrestati tre finti addetti del gas [FOTO e VIDEO]

Arrestati tre professionisti della truffa ad anziani dai carabinieri di Carmagnola e Carignano. Tutti residenti in provincia di Brescia, di 31, 32 e 33 anni.

La vittima questa volta è un 82enne di Carmagnola. I tre, spacciandosi per tecnici del gas, sono riusciti a convincere l’anziano a sottoscrivere un contratto fittizio con il quale s’impegnava ad acquistare il dispositivo per la rilevazione del gas (di fatto non funzionante) per un costo di 59 euro. Hanno quindi utilizzato un POS mobile per eseguire un’operazione di 598 euro, anziché di 59 euro. La vittima, una volta effettuato il pagamento, ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato il genero che a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono riusciti ad arrestare i truffatori. Sequestrati i finti dispositivi di sicurezza e il POS mobile utilizzati dalla banda.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Torino per verificare se il trio si sia reso autore di altri colpi nell’area metropolitana. Per questo motivo, le vittime di episodi analoghi sono invitate a contattare i militari dell’Arma.

Questo il link dei carabinieri con i consigli utili per evitare truffe e i raggiri: cliccare QUI.