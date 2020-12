Nuova variante del Covid isolata in Gran Bretagna: l’Italia sospende i voli con il Regno Unito

Per gli esperti non è ancora chiaro se questa mutazione risulti anche più letale. Intanto Londra e il Nord Est del Paese piombano in lockdown

Mondo con il fiato sospeso per la notizia che nel sud-est della Gran Bretagna è stata individuata una nuova variante del Covid-19 che, a quanto pare, è in grado di circolare più velocemente del virus “tradizionale” avendo una trasmissibilità maggiore, quantificata al 70% in più dal primo ministro Boris Johnson. Tuttavia, è bene precisarlo, non è ancora chiaro se tale variante sia anche più letale. Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno immediatamente informato l’Organizzazione mondiale della Sanità.

LA VARIANTE DEL VIRUS E’ FUORI CONTROLLO

La nuova mutazione virale, a quanto pare, sarebbe stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia e, secondo il ministero alla Sanità britannico, sarebbe “fuori controllo”. Da qui la decisione, annunciata dal premier britannico, di mettere Londra e il Sud-est del Paese in lockdown.

VOLI INTERROTTI CON LA GRAN BRETAGNA

Nel frattempo i Paesi Bassi hanno sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio dopo la scoperta che ci sarebbe, appunto, un almeno un caso sul territorio olandese della stessa variante isolata in Gran Bretagna. La decisione delle autorità olandesi è stata presa per il timore che il “ceppo dominante” del virus SarsCov2 possa diffondersi sul proprio territorio così come accaduto in Gran Bretagna. L’esempio dell’Olanda è stato poi seguito anche da Belgio, Germania e Italia, con il ministro degli esteri Luigi Di Maio che ha annunciato lo stop ai collegamenti aerei con il Regno Unito.

LE 23 DIFFERENZE DI CODICE

Secondo Chris Whitty, direttore medico del governo britannico e Patrick Vallance, consigliere scientifico capo, la cosiddetta “variante inglese” contiene “23 differenze di codice” rispetto alla sequenza standard. Dal canto suo, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di essere in “stretto contatto” con le autorità del Regno Unito. In un tweet l’agenzia dell’Onu ha precisato di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri Stati membri e con la pubblica opinione, “man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante del virus e delle sue implicazioni”.