Nuova viabilità e sicurezza vicino alle scuole e agli asili

La sicurezza stradale fuori dalle scuole e l’efficientamento energetico sono stati al centro degli interventi completati in questi giorni nella zona fra strada Pagliare e via Pertini a Druento e nei due plessi scolastici che si insediano in quell’area.

In soli due giorni, il 15 e 16 febbraio, si è provveduto a modificare la viabilità in via Pertini e strada Pagliare con il rifacimento delle segnaletiche orizzontale e verticale intorno al plesso scolastico che ospita sia la Primaria “Anna Frank” che la Secondaria “Don Milani”.

Grazie a questi interventi si sono creati dei nuovi passaggi pedonali e una decina di posti auto in più, grazie a una diversa dislocazione data a quelli che erano già presenti. Si è anche provveduto al proseguimento dei lavori di efficientamento energetico che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per lotti.

Interventi anche nella parte esterna della scuola con la potatura delle alberature del giardino. «Sono stati realizzati nuovi camminamenti che vanno a beneficio non soltanto della scuola ma anche dei residenti delle due vie dove si sono andate a effettuare le modifiche», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Silvia Russo.