Nuova vita per la biblioteca di Zevi: il restauro affidato al Politecnico

Nuova vita per l’ex biblioteca Nino Colombo. La giunta di Beinasco ha affidato al Politecnico di Torino le attività per la progettazione e il restauro della storica biblioteca, disegnata dal grande urbanista e storico dell’architettura Bruno Zevi. Si tratta della prima e unica realizzazione del modulo prefabbricato derivato dalla Biblioteca civica Luigi Einaudi di Dogliani. Quest’ultima, anch’essa opera di Zevi, avrebbe dovuto dare vita in tutta l’Italia a una rete di edifici analoghi, all’insegna della massima funzionalità e della minima spesa, per la diffusione della cultura e della lettura nei comuni medi e piccoli.

Il modulo di Beinasco è una delle poche opere firmate dal noto architetto, che privilegiò sempre l’attività storico-critica rispetto a quella di progettista. A occuparsi della riqualificazione della struttura, piccolo gioiello architettonico abbandonato per anni dopo il trasferimento della biblioteca all’interno dei locali municipali, sarà la squadra di Carlo Ostorero e dei collaboratori del Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico. Un lavoro di un certo spessore, che dovrà rispettare una serie di parametri stringenti poiché l’edificio è attualmente sottoposto ai vincoli di tutela della Soprintendenza delle belle arti e paesaggio e rappresenta un “intervento con caratteristiche di particolare rilievo e delicatezza” che necessita l’attivazione di un percorso che possa coniugare elementi di ricerca con ipotesi di rifunzionalizzazione.

Carte alla mano, i tecnici saranno chiamati a svolgere sia un’analisi dell’esistente che un’attività di ricerca storica, archivista e materiale per giungere al restauro e al riutilizzo dell’edificio. Il tutto nell’anno del centenario della nascita di Zevi e a 50 anni dall’inaugurazione dei locali dell’ex biblioteca nel quartiere Fornaci.

«La nostra amministrazione riconosce l’importanza della sede dell’ex biblioteca Nino Colombo, tanto in termini di recupero dell’identità storico e culturale di Beinasco, quanto per il futuro utilizzo degli spazi rifunzionalizzati a beneficio della comunità cittadina – spiega il sindaco Maurizio Piazza -. Ci affidiamo alle migliori competenze del Politecnico di Torino e abbiamo previsto un percorso di ricerca e progettazione che possa coinvolgere la cittadinanza attraverso momenti di presentazione e partecipazione pubblica».

Il costo complessivo dell’opera sarà di 18mila euro, finanziati attingendo ai fondi di compensazione del termovalorizzatore del Gerbido.