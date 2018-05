Nuove licenze per PES 2019!

Konami ha annunciato oggi che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio, le licenze di ulteriori due campionati verranno annunciate prossimamente. Questo annuncio conferma il costante impegno, da parte di KONAMI, nell’aumentare il numero di licenze incluse nella serie PES.

Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super League Svizzera, la Ladbrokes Premiership Scozzese, la Superliga Argentina e, in esclusiva su PES 2019, la Premier Liga Russa. Tutte le squadre presenti in questi campionati appariranno in PES 2019 con la loro licenza ufficiale.

KONAMI è particolarmente orgogliosa di aver siglato un accordo di esclusiva con la Premier Liga Russa, PES 2019 sarà l’unico videogioco di calcio a includere le licenze di tutti i club di questo torneo tra cui il CSKA Mosca, lo Zenit San Pietroburgo e lo Spartak Mosca.

Il gioco non è mai stato così realistico grazie alle possibilità offerte dal software Enlighten che permetterà un’incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme. La funzione Global Illumination permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a migliorare ulteriormente la grafica in-game e i dettagli del pubblico. PES 2019 vedrà notevoli miglioramenti anche nella riproduzione dei manti erbosi di tutti gli stadi, farà il suo ritorno la possibilità di giocare le partite durante le nevicate, le partite che si giocheranno a Mosca saranno di conseguenza ancora più realistiche!

“L’annuncio dell’acquisizione delle licenze di sette nuovi campionati di calcio in PES 2019 è un chiaro segnale che il nostro obiettivo è quello di fornire ai fan ciò che desiderano, più licenze ufficiali,” ha affermato Jonas Lygaard, Senior Director for Brand and Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Abbiamo molta fiducia nel percorso che abbiamo deciso di intraprendere con l’acquisizione di nuove licenze, questo è solo il primo passo verso un ulteriore miglioramento di PES. PES 2019 sarà il nostro migliore videogioco di sempre e includerà più licenze di club e di campionati che in passato.”

PES 2019 sarà disponibile dal 30 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC. Questo nuovo capitolo della serie Pro Evolution Soccer sarà disponibile in due differenti edizioni fisiche, l’edizione standard con in copertina l’ambasciatore mondiale del gioco Philippe Coutinho e un’edizione speciale con in copertina David Beckham, quest’ultima permetterà ai fan di sbloccare i bonus myClub. KONAMI rilascerà, inoltre, un’edizione digitale che includerà ancora più contenuti myClub.