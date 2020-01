Nuove regole per i monopattini elettrici: e i vandali iniziano a buttarli dentro il Po

I monopattini elettrici equiparati alle biciclette. Lo prevede la nuova legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il cui provvedimento è scattato il primo di gennaio. Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale precisa che questa equiparazione è riservata solo ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità” definiti dal decreto micromobilità del 4 giugno e cioè potenza massima di 0,5 kW e velocità entro i 20 km/h.

I monopattini, in buona sostanza, potranno circolare anche sulle strade e (per quanto riguarda Torino) anche in periferia. Fermo restando un piccolo problema: sotto la Mole la nuova legge che va a coprire un buco normativo non è ancora entrata ufficialmente in vigore. E dunque per i monopattini continuano a valere due regole: piste ciclabili e Zone 30. Palazzo Civico, intanto, aspetta indicazioni da Roma su come conciliare la legge di Bilancio con l’ordinanza comunale.

