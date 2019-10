I nuovi proprietari di Pmt sono cechi: i sindacati temono per l’occupazione

La notizia ventilata da giorni è arrivata tramite uno scarno comunicato, che lascia dei dubbi ai sindacati.

La Pmt di via dei Martiri del XXI a Pinerolo, storica azienda che produce macchinari per la carta, è di nuovo passata di mano. La Teton As, che ne deteneva il capitale sociale, l’ha ceduta interamente alla Lepa Vida Sro, uno scambio tra realtà della Repubblica ceca, perché la nuova proprietà è un’azienda di Praga, di cui nel Pinerolese non si sa praticamente nulla. L’atto di cessione è stato firmato il 4, ma solo oggi l’amministratore delegato Roderik Wiedemeier ne ha dato comunicazione.

I sindacati si sono subito mossi per chiedere un incontro e l’azienda ha proposto di tenerlo dopo metà mese. Una proposta che non convince i rappresentati dei dipendenti, che vogliono stringere i tempi, per acquisire delle informazioni sulla nuova proprietà e sul nuovo corso. Quando, nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia di un’imminente cessione, i sindacati hanno prontamente chiesto un incontro, che si è tenuto il 3 ottobre, proprio il giorno prima della stipula dell’atto. In quella sede l’ad Wiedemeier aveva promesso ulteriori chiarimenti a breve. Di per sé la cessione non spaventava la Fim Cisl, che, per bocca della responsabile di zona Cristina Maccari, ha subito precisato: «La precedente proprietà era un fondo di investimento e quindi era presumibile che ci fosse una cessione nel medio periodo, perché non hanno come scopo pianificare piani industriali a lungo termine».

La Cisl ricordava anche come la situazione dell’azienda non fosse preoccupante, perché il volume degli ordinativi faceva pensare a una realtà in salute. Le cessioni, però, alimentano sempre un po’ di incertezza e l’auspicio del sindacato era che fosse un passaggio nel rispetto «della salvaguardia dei lavori e della valorizzazione del know how invidiabile che ha l’azienda». Il caso ha anche smosso la politica, con l’onorevole leghista del Pinerolese Gualtiero Caffaratto che ha chiesto, con un’interrogazione parlamentare urgente, l’intervento del Ministro del Lavoro.