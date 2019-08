Nuovi roghi nel Cpr di corso Brunelleschi: “E nessuno prende provvedimenti” [VIDEO]

Ancora roghi dall’interno del Cpr, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di corso Brunelleschi a Torino, già teatro nel passato anche recente di diverse manifestazioni di protesta.

Proteste che, a quanto pare, continuano. Il fumo, come si può apprezzare dalle immagini, si espande su tutto il circondario rendendo l’aria irrespirabile. “Lo spettacolo si ripete ormai tutti i giorni ininterrottamente senza che nessuno prenda provvedimenti, ma chi sono i reclusi?”, si chiedono i residenti via Mazzarello e corso Brunelleschi.

Domande che, per ora, sono destinate a non avere risposta. Come sembrano non avere fine i roghi della vergogna, che si ripetono con frequenza sempre più costante dall’interno della struttura.