Nuovi striscioni contro gli incendi: «Appendino ti sei scordata di noi»

L’umore tra i quartieri Rebaudengo e Pietra Alta non sembra essere dei migliori. Lo si evince dall’ultima protesta che ha preso piede in corso Vercelli, all’altezza di via Campobasso, con un grosso striscione affisso in mezzo alla strada. Nel mirino è finita di nuovo la sindaca di Torino che pochi giorni fa ha parlato di strada Aeroporto, a seguito delle condanne di primo grado, spiegando come il numero degli incendi al campo nomadi sia diminuito dell’80%. I cittadini, però, non sembrano pensarla esattamente allo stesso modo. “L’Appendino parla dell’ambiente ma per i roghi di via Germagnano non fa niente” è il messaggio comparso, a caratteri cubitali, sul lenzuolone che tutti gli automobilisti, ora, possono vedere.

Un messaggio scritto a chiare lettere, usando un pennarello rosso e nero. «È soltanto una delle proteste che abbiamo in mente» raccontano i cittadini che di recente sono stati auditi dall’arcivescovo Cesare Nosiglia. E proprio a Nosiglia le famiglie hanno chiesto aiuto, ribadendo l’amara convivenza con i fumi tossici che tengono in ostaggio, ogni sera, il quartiere. «Non è vero che hanno smesso bruciare – protesta anche Valter Cangelli, consigliere M5S della Circoscrizione 6 -. È un problema in divenire, sicuramente sono stati fatti passi avanti ma la questione è ancora tutt’altro che risolta». Ma il prossimo passo, proprio a sentire il Comune, sarà quello di mettere un freno ai roghi di via Germagnano, ultimamente saliti alla ribalta e di nuovo nel mirino dei comitati. Entro dicembre verrà bonificata l’intera area di via Germagnano. La bonifica del campo nomadi permetterà alla Città di mettere un freno alle (comprensibili) lamentele dei quartieri della periferia.

Una trattativa verrà aperta anche per il futuro delle quindici famiglie che ancora vivono nell’accampamento regolare al civico 10. Intanto già oggi i cittadini ribelli potrebbero tornare a manifestare in strada. Volantinando contro l’amministrazione comunale e chiedendo un’accelerata del progetto di superamento dei campi nomadi. Quello stesso progetto che la Città – promette – sarà terminato entro la fine

dell’anno.