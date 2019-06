Nuovi titoli per i PlayStation Hits!

PlayStation ha annunciato che, a partire da venerdì 28 giugno 2019, saranno aggiunti nuovi giochi alla line-up di PlayStation Hits, la selezione di alcuni dei migliori giochi per PlayStation 4, disponibili al prezzo consigliato di 19,99 euro.

Tra i titoli in arrivo Horizon Zero Dawn: Complete Edition grazie al quale rivivere il leggendario viaggio dell’eroina Aloy e svelare i misteri di un mondo dominato da colossali creature meccaniche; Nioh, il brutale gioco d’azione ambientato nel Giappone dell’epoca dei samurai; God of War III Remastered, in cui l’implacabile Kratos affronta un viaggio dalle profondità dell’Ade fino alla vetta del Monte Olimpo per consumare la sua vendetta contro gli dei e, infine, Friday the 13th: The Game. Negli ultimi mesi sono stati aggiunti anche Resident Evil 7 biohazard, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 e Tales of Berseria.

Sarà inoltre disponibile un inedito bundle PS4 Hits che conterrà:

PlayStation 4 1TB Jet Black;

Il controller wireless Jet Black DUALSHOCK 4;

Horizon Zero Dawn Complete Edition;

The Last of Us Remastered;

Uncharted 4: Fine di un Ladro, ultimo capitolo della saga Uncharted.

PlayStation Hits è la raccolta di oltre 30 giochi per PlayStation 4 disponibili a prezzi eccezionali. Con titoli pluripremiati e molti adatti a tutta la famiglia, PlayStation Hits è un ottimo modo per scoprire alcuni dei giochi più iconici per PS4, al prezzo consigliato di 19,99 euro, disponibili sul PlayStation Store o presso i retailer selezionati.