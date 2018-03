Nuovo allestimento per l’Ecomuseo: il cellulare si trasforma in una guida

Settimo. L’applicazione sul cellulare fa da guida fra la storia del Mulino Nuovo e i locali dell’Ecomuseo del Freidano. Durante la visita fanno capolino un nuovo allestimento di archeologia industriale e la cosiddetta Sala del ‘900, un’ala appena allestita per approfondire la storia dell’industrializzazione del XX secolo: sono i punti forti degli spazi museali di via Ariosto 36/bis a Settimo, rinnovati con lavori durati sei mesi e pronti ad essere inaugurati a partire dalle 16 di oggi.

Ma già dalle 15 le famiglie potranno divertirsi con laboratori su ambiente, acqua ed energie a cura di Pluribol. L’evento, che è a ingresso libero, sarà accompagnato dalle voci del gruppo “Voci PeriGolose” del Centro Didattica Musicale di Borgaro.

«L’obiettivo è rendere più coinvolgente la visita – anticipano gli organizzatori -. Con l’app si potranno conoscere la storia del mulino e le peculiarità del territorio semplicemente utilizzando lo smartphone: dai percorsi dedicati agli antichi mestieri e alla proto-industria sviluppata lungo i corsi d’acqua, fino al nuovo spazio dedicato al Novecento».

La Sala del ‘900 si propone come punto di riferimento per le realtà produttive e aziendali del territorio che vogliano proporsi in modo innovativo e intanto raccontare la loro storia con mostre ed esposizioni. Per l’inaugurazione di oggi è stata allestita la mostra “ManiE Chimiche”, dedicata alla storia dell’industria chimica settimese dalla fine dell’800 a tutto il XX secolo. Ma le novità vanno oltre, visto che è stata allestita anche una postazione dimostrativa virtuale VR 360, primo tassello di un “virtual tour” che verrà installato nei prossimi mesi. Intanto sarà esposto un nuovo allestimento di archeologia industriale, che comprende una coppia di caldaie Lancashire e un economizzatore Green, ultimi reperti della fabbrica di vernici Paramatti.

Per ulteriori info, 011/80.28.716 o www.ecomuseodelfreidano.it. Domani sono previste ulteriori visite guidate alle 15,30 e alle 17,30.