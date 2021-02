Se il Nuvolari incontra la birra: «Ecco il drink di San Valentino»

Due amori, una capanna e… un cocktail. Rigorosamente a base di Spritz, rivisitato, per un San Valentino che oggi sembra avere trovato la ricetta giusta del suo elisir di lungo amore. Si tratta dell’ultima trovata dei bar tender di Affini i quali hanno ideato il drink perfetto per la serata di domani da ordinare e preparare in casa. Ecco, quindi, il “Nuvolari Spritz” «fresco e accattivante», come tiene a sottolineare Davide Pinto, il fondatore di uno dei locali ormai storici sotto la Mole, da preparare in due per un momento di raro romanticismo.

Perché, se è vero che il lockdown e il coprifuoco hanno cambiato le nostre abitudini, lo è altrettanto il fatto che in ogni situazione è sempre meglio fare di necessità virtù. «Siamo stati i primi in Italia a pensare al delivery per i cocktail – spiega ancora Pinto – e devo dire che funziona. Quindi, anche per domani, quando alle 18 saremo costretti a chiudere, i clienti potranno ordinare a casa loro il nostro drink di San Valentino».

Ma qual è la ricetta? «Si tratta del nostro ormai classico Nuvolari, un vero cult, a base di Vermouth, Bitter e Chinotto, e una lattina di Organic Craft Beer di Baladin e la cosa interessante sta nel fatto che le coppie lo potranno preparare insieme. Un bel modo per viverre l’amore, un sentimento importante, l’amore è un valore. Con questo cocktail abbiamo giocato su un effetto a due, come due persone che si incontrano per la prima volta, si trovano, poi si uniscono in un tutt’uno. Inoltre, proprio come gli innamorati, queste due bevande sono ottime da bere singolarmente ma unite diventano qualcosa di nuovo».

I cocktail di affini stanno diventando un classico in città, anche e soprattutto grazie alla rivalutazione di una nostra ricetta storica come quella del Vermuth con il quale i professionisti di Affini sanno giocare creando drink in perfetto stile sabaudo. Alla sede storica del primo Affini nato in via Belfiore 16c, si aggiungono oggi Affini Porta Palazzo Riv.2 in piazza della Repubblica 3 (un vero e proprio temporary store Affini: accanto al servizio di caffetteria e asporto sarà infatti possibile acquistare tutte le “invenzioni” Affini di questi anni, dai liquori delle Distillerie Subalpine al Gin Taggiasco Extra Virgin, dal Sake Nero fino alle Jar Box) e il neonato 100 Vini e Affini, situato al terzo piano di Green Pea.