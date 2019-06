Nuvole Rosa – Ecco la gastronomia dei desideri

L’acquolina in bocca viene soltanto a nominare certi cibi di una bontà ormai consacrata dalla tradizione piemontese. Ma se poi si assaggiano, allora il gioco è fatto. Non se ne può più fare a meno. Ecco i piatti prelibati della gastronomia Nuvole Rosa di San Mauro Torinese, dove ogni giorno la signora Marialucia prepara la sua sfilza di piatti. Vere leccornie genuine e con prodotti naturali. A partire dalle marmellate in questo periodo a base di fragole fresche, fino alle tante altre conserve. E ancora la caponata, l’antipasto piemontese, le zucchine in carpione, il tutto a base di verdure. La giornata inizia molto presto per Marialucia , alle 5 del mattino, si parte con la cucina, dalle 9,30 si apre il negozio al pubblico. Tra i piatti pronti: le lasagne, il pesce, sopratutto il venerdì, il fritto misto di pesce, i rotolini di carne, il tacchino, il vitello, il maiale, la capricciosa, l’insalata russa, le torte salate. E proprio l’insalata russa, le lasagne e le verdure sono i piatti forti di Marialucia «ci sono sempre più vegetaria07ni in circolazione e io mi sono adeguata». E poi ci sono i dolci «la mia passione principale, ho fatto corsi anche di cake design». Da assaggiare assolutamente, il tiramisù, anche con le fragole, lo strudel di mele, tante torte di frutta, biscottini senza burro o senza uova «insomma, tendo ad adattarmi a tutte le allergie». E infine, il limoncello e «presto proverò a fare lo cherry».

Indirizzo: via Roma 90, San Mauro Torinese

Telefono: 338.6704016

Orario: 9,30-13,30; 16,30-20,30 (dal 15 giugno il sabato è aperto solo al mattino, chiuso domenica e lunedì)