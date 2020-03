Nyvi Estephan, la reporter esplosiva con la passione per gli eSports

La sexy conduttrice spopola in tv e sul web: grinta da vendere e scatti da urlo

Nyvi Estephan è una giornalista molto popolare in tutto il Sudamerica. Una reporter d’assalto, a cui è difficile dire di no per un’intervista o un reportage visto che ha argomenti molto convincenti.

Il suo campo d’azione privilegiato riguarda gli eSports, la nuova frontiera dei videogiochi sportivi, una branca in continua espansione di notevole interesse in tutto il mondo: la reginetta indiscussa in questo settore è proprio lei.

Ma non solo. Anche il suo profilo Instagram è preso quotidianamente d’assalto. Gli scatti da urlo di Nyvi e le sue curve esplosive in costante bella mostra sono un richiamo assolutamente irresistibile.