Ormai è accertato che Sana, la ragazza bresciana/pakistana, è stata strangolata dal padre perché si rifiutava di accettare un matrimonio combinato. Io che ho perso per un banale incidente una figlia di sedici anni e non riesco a darmi pace, penso a quel padre e mi chiedo come abbia potuto. Quali tormenti avrà passato, quante notti insonni, prima di decidersi?

Islam significa obbedienza, ma un Dio che pretende obbedienza assoluta, cieca e incondizionata è un’invenzione umana. Come quella dei primi stregoni preistorici che, vedendo la tribù atterrita dai fulmini, s’inventarono gli spiriti da “placare” con offerte e si accreditarono come intermediari, ottenendo prestigio, potere e ricchezza.

L’obbedienza cieca e fanatica di tutti a un Dio unico facilita l’imposizione di eguale obbedienza a mogli, figli, sudditi, soldati… Maometto è stato furbo: invece d’inventarsi una religione nuova si è “agganciato” alle religioni ebraica e cristiana, riconoscendole entrambe, ma dicendosene il solo, vero continuatore. Anche Cristo, però, aveva fatto lo stesso 600 anni prima…

Abramo, profeta riconosciuto da tutte e tre le religioni in questione, si dispose a sgozzare Isacco senza chiedersi che razza di Dio poteva essere quello che gli ordinava di farlo. Gli andò bene che Dio “scherzava” e lo fermò in extremis. Non se l’è chiesto neanche il padre di Sana, ma non ha avuto quella fortuna, Allah non l’ha fermato in extremis.

Non scherza, Allah. D’ora in poi il padre di Sana rivolgerà sempre più la mente alla religione, unica giustificazione del suo atto, ma il cuore no, perché ha dovuto spegnerlo per strozzarla. Chissà se riuscirà a riaccenderlo.

