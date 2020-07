Obbligata a vendersi in strada per pagare l’affitto ai suoi amici

L’hanno costretta a prostituirsi per mesi, in cambio di vitto e alloggio. Un incubo per una giovane romena di 23 anni, a cui hanno posto fine i carabinieri della compagnia di Moncalieri e della stazione di Carmagnola, che hanno arrestato i suoi aguzzini: una coppia di connazionali di 31 anni lui e 25 lei, genitori di due bambini. A finire in manette anche un terzo complice di 39 anni, anch’egli romeno.

Tutto è iniziato nell’agosto dello scorso anno, quando i due coniugi hanno cominciato a ospitare la ragazza nella loro casa di Montà, paesino della provincia di Cuneo. In cambio della loro “generosità”, i due hanno preteso che la giovane si prostituisse come “pagamento” delle spese di affitto: 1.000 euro la cifra mensile pretesa.

