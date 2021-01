Obbligo della mascherina in classe, l’assessore Caucino: “Preoccupata per i nostri bambini”

Mascherina anche in classe per combattere quel nemico invisibile chiamato covid. Si dice “preoccupata” per i bambini, l’assessore regionale della Lega, Chiara Caucino.

In un post sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “La sera se ho tenuto costantemente la mascherina sono senza forze, spossata e molto stanca, durante il giorno deconcentrata. Vi assicuro che durante il giorno spesso la abbasso per respirare quando sono sola. Ma penso a mio figlio che a scuola in quinta elementare non può mai abbassarla altrimenti viene ripreso. Sono letteralmente preoccupata per tutti i nostri bambini!”.

L’assessore ha poi spiegato: “Non contesto l’obbligo della mascherina. Ma sono preoccupata da mamma: Mio figlio torna a casa con il mal di testa e gli passa solo la sera”.