Il club veneto ha pagato 2 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista

Joel Obi non è più un calciatore del Torino. Il centrocampista ex Inter ha infatti firmato un contratto fino al 2021 (con opzione fino al 2022) con il Chievo Verona, che ha pagato 2 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Obi, che ha doppio passaporto (italiano e nigeriano) era arrivato nel capoluogo piemontese nel 2015.

Dal Chelsea è in arrivato il 21enne Ola Aina, laterale che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Hull City. Lunedì dovrebbe sostenere le visite mediche.