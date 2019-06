C’è uno strano esserino attaccato alla foglia e questa allegra famigliola thailandese cerca di capire di chi, o meglio di cosa, possa trattarsi. Tra i più interessati alla questione c’è un bambino, che si diverte a spingere la foglia – con l’esserino – avanti e indietro.

Di cosa potrebbe trattarsi? L’essere in questione non si muove, non dà cenni di vita, sembra completamente fermo e in balia di fattori esterni. Di certo una situazione decisamente fuori dal comune.