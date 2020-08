Occhio alle rane

Anche tenendoci ai soli pareri medico-specialistici, sul Covid ne abbiamo sentite di tutti i colori. Le mascherine, che servivano solo al chiuso e per tutelare gli altri, diventano oggi obbligatorie (ma solo dalla sera all’alba…) anche all’aperto e a distanza regolare. E chi ha deciso ‘sta distanza? Gli stessi delle mascherine? Soma a post, siamo a posto. Mentre l’Italia affonda, i governanti spendono milioni per i banchi singoli nelle scuole, pronti a richiuderle al primo focolaio innocuo per rinviare con quella scusa le elezioni autunnali, nelle quali i sondaggi li danno in crollo. In Tv, per spaventarci, elencano i contagi del giorno senza dire che dipendono dai tamponi (che mancano), rimandano in onda le immagini più drammatiche di marzo e dipingono un mondo in totale caos da seconda ondata. Ma se il virus fosse ancora così pericoloso, dopo tre mesi di movide quotidiane, feste, rave, sesso casuale, discoteche e spiagge fitte dappertutto ci dovrebbe essere negli ospedali una situazione spaventosa, ben peggiore che a marzo. Invece no. Il virus gira ancora, ma è debole. Poche le vittime, enormi i disagi. E comunque, se valessero le vittime a scusare l’emergenza, che dire dei 49mila pazienti morti nel 2016 per infezioni ospedaliere? Sono molti di più dei 35mila uccisi finora (forse) dal Covid. Però pochi lo sanno. Il governo, con la scusa dell’emergenza-virus sta testando la nostra soglia di sopportazione per vedere fino a che punto un popolo ben drogato da un’informazione manipolata accetta imposizioni e restrizioni anticostituzionali. Ma è un gioco pericoloso, come si vede in Bielorussia. O vale il principio della rana bollita di Noam Chomsky (se immersa in acqua bollente si ribella e fugge, se l’acqua si scalda poco per volta si adatta ma alla fine muore lo stesso. E se la rana diventa il popolo?), o i compagnucci rischiano grosso.

