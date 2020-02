Occupati altri due alloggi Atc: tensione alle stelle in Aurora

La piaga degli alloggi occupati si sposta dal quartiere Vallette al borgo Aurora. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni zingari (forse quelli sgomberati dall’accampamento regolare di via Germagnano) hanno preso possesso di due appartamenti al civico 31. Lo dimostrano i camper parcheggiati a bordo strada, i via vai di donne e bambini e le segnalazioni inviate dalle famiglie regolari alle forze dell’ordine. Quella di via Aosta, del resto, è una situazione complicata che dura da parecchi anni. Tra sgomberi e nuovi tentativi di prendere possesso, abusivamente, degli alloggi popolari.

Sul caso chiederà chiarimenti il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. «Chiamerò direttamente Atc – spiega Alessi -, perché non è accettabile che al 31 di via Aosta ci siano così tante occupazioni abusive, serve uno sgombero immediato. Non è logico che per sgomberare si debba dare una nuova casa agli occupanti, anche nei confronti di tanti che ne hanno bisogno e che non occupando rimangono senza alloggi». Atc, tuttavia, risulta a conoscenza anche di questa occupazione abusiva. «Abbiamo segnalato il fatto nei giorni scorsi alla polizia municipale, che ha accertato il reato – replicano da corso Dante -. Con questa ultima occupazione sono saliti a 87 gli alloggi Atc occupati abusivamente. Certamente si tratta numeri molto contenuti sulla totalità di quasi 30mila appartamenti gestiti complessivamente, ma si tratta comunque di un preoccupante aumento del fenomeno, sul quale l’Agenzia è al lavoro insieme alle forze dell’ordine e a tutte le istituzioni coinvolte. L’obiettivo è di riportare la situazione alla legalità nel più breve tempo possibile e prevenire nuovi possibili tentativi di occupazione».

Nei giorni scorsi era arrivata all’Agenzia di corso Dante una segnalazione relativa a un’occupazione in via delle Pervinche, alle Vallette, mentre risale a inizio mese l’intervento delle forze dell’ordine in via Roveda, a Filadelfia, dove alcuni residenti hanno persino lanciati pietre contro le finestre dell’appartamento “conquistato” da una famiglia di nomadi.