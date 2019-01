Occupato l’ex deposito Amiat di largo Vitale: rinasce il laboratorio autogestito “Manituana”

I locali di via Cagliari, utilizzati dai collettivi come luogo d'incontro e laboratorio artistico e teatrale, erano stati sgomberati dalla polizia lo scorso 16 maggio

Rinasce, a Torino, il laboratorio culturale autogestito Manituana. Questa mattina, una sessantina di esponenti del gruppo del collettivo di giovani e studenti universitari ha occupato i locali di un vecchio deposito in disuso dell’Amiat in largo Vitale. “Manituana è tornata. Ai vostri deserti le nostre mille isole!”, hanno scritto su uno striscione srotolato davanti alla struttura.

NEL 2017 LO SGOMBERO DEL LABORATORIO

Nel 2017, Manituana, che prende il nome da un’opera del collettivo Wu Ming ed è utilizzato dai collettivi studenteschi come spazio di incontro e laboratorio artistico e teatrale, era in via Cagliari, una struttura affidata alla Film Commission e inutilizzata da tempo. I locali erano stati sgomberati dalla polizia lo scorso 16 maggio. I giovani si erano spostati lì, dopo aver lasciato la sala autogestita di via Sant’Ottavio, davanti a Palazzo Nuovo, per consentire lavori di ristrutturazione e messa a norma degli spazi.

“NON POSSIAMO RESTARE A GUARDARE”

“Non possiamo restare a guardare. Davanti al momento difficile che stiamo vivendo, in Italia e nel mondo, è importante dare un segnale di disobbedienza e di solidarietà” hanno spiegato gli attivisti di Manituana. “Se da un lato c’è un governo che reprime ed esclude, noi vogliamo creare uno spazio solidale su più temi, dove le persone possono essere accolte ed aiutate – aggiungono – Come ci sono sindaci che si oppongo a Salvini e al decreto sicurezza per tenere i porti aperti, noi, con Manituana, vogliamo creare uno spazio aperto. Dopo la firma del contratto di governo, poveri, migranti, donne e soggettività non conformi sono state messe al centro dell’offensiva nazional-liberista di Salvini e Di Maio, ma da Nord a Sud non mancano resistenze”.