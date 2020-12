Odiodio è un romanzo di voci e silenzio per il giovane prete tra religione e vudù

Si abusa spesso della definizione «romanzo non scontato» ma per il libro di Andrea Salonia non è una frase fatta, a partire dal titolo “Odiodio” (La nave di Teseo, 20 euro) che ti fa chiedere dove cada l’accento, se sia una imprecazione, «odio Dio», oppure una implorazione, «O Dio Dio». O forse è una parola nuova, complicata, una di quelle che “colleziona” Faustino, bambino silenzioso e con la passione per l’Inter e i nomi delle piante e dei fiori. Che ancora ragazzino trova Dio in un momento di misticismo e silenzio, di non luogo dove le voci altrui non arrivano, e così si fa prete. Lui dal padre anticlericale, fotografo di nature morte, la madre che stira le camicie dei signori, il nonno che è stato marinaio.

Missionario in Africa, Faustino troverà però il confronto con un’altra fede, altrettanto assoluta di quella che lui chiede nel suo Dio, che sia animismo o lo spirito africano, dell’origine, o più semplicemente il vudù. Un confronto dilaniante per Faustino, che in Nives troverà anche l’amore e i figli e una vita forse diversa.

Le domande e le risposte, l’odio e l’amore, la fede e la rabbia: facce di una stessa medaglia, che Salonia, medico e appassionato di viaggi al suo secondo romanzo, commuta in una lingua intimistica e al tempo stesso gridata. A un dio che sta forse nel silenzio, o che è silenzio esso stesso.