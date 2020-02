Odissea per la metro: 12 scale mobili rotte. Guai in metà stazioni

Ventuno stazioni della metropolitana, dodici scale mobili guaste. Alcune anche da parecchio tempo. La radiografia della linea 1 parla chiaro. Lo dimostrano le foto, scattate nella giornata di ieri, delle scale mobili esterne. Chiuse con nastri, paletti o transenne. Salva l’ultima tratta (quella da Lingotto a Marconi), i guai veri cominciano a Porta Nuova.

QUANTI GUAI

Porta Nuova è la più frequentata, quella della principale stazione ferroviaria, che apre a tutti le porte del centro città. Qui le scale mobili fuori uso sono ben due. La prima, all’uscita di piazza Carlo Felice, ormai è quasi “storica”, nel senso che i pendolari si sono talmente abituati a vederla non funzionante che non ci fanno nemmeno più caso. Ci si imbatte nella seconda, invece, per andare a prendere i convogli in direzione Fermi.

Nell’altra stazione ferroviaria dove c’è la metropolitana, vale a dire Porta Susa, la scala mobile non funzionante è una sola ma anche questa è ko da tempo (ma qui la questione è in mano a Fs). Agonia delle scale mobili che prosegue anche alle fermate della metro Re Umberto, XVIII Dicembre e Vinzaglio.

