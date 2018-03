Offende su Fb i due carabinieri morti in servizio a Bra: scatta la denuncia del Sap

Querelato per il post "peccato che di ste m... in divisa ne muoiano poche". Paoloni: Anche questa volta non siamo stati a guardare"

Querela nei confronti di un utente di Facebook che sul social ha offeso l’Arma e in particolare i due carabinieri morti nei giorni scorsi in un incidente stradale a Bra (Cuneo) mentre sull’auto di servizio trasportavano un detenuto ad Asti. L’ha presentata, alla Procura di Asti, Stefano Paoloni, segretario generale Sap (sindacato autonomo di Polizia). L’iniziativa riguarda il post “peccato che di ste m… in divisa ne muoiano poche“.

NON SIAMO STATI A GUARDARE

“Anche questa volta non siamo stati a guardare – dice Paoloni – occorre rispettare chi perde la vita per servire lo Stato, che sia Carabiniere, Poliziotto, Magistrato o semplice cittadino. Esternazioni del genere – conclude – non sono affatto tollerate, per rispetto di chi non c’è più e per rispetto dei loro cari. Abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo”.