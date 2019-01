Offerta milionaria a Meghan per fare un cameo in “Suits”

Una duchessa vera, e che duchessa, come attrice in una serie tv non si è mai vista. Ecco perché i produttori di “Suits” stanno per tentare il colpo da novanta, cercando di convincere Meghan Markle a fare un’ultima breve apparizione nel suo vecchio ruolo di Rachel Zane. Un cameo, solo qualche minuto da registrare al massimo in una mezza giornata di lavoro già nelle prossime settimane e per giunta senza mascherare la pancia, giusto per salutare il suo pubblico nell’ultima stagione del “legal” lanciato dalla Nbc.

La rete sarebbe anche pronta a pagare diversi milioni di dollari per l’esclusiva e c’è anche pronto il copione: nell’ultimo episodio della settima stagione, l’ultima trasmessa, Meghan ossia Rachel ha sposato Mike Ross (interpretato dal co-protagonista e amico Patrick J. Adams), anche lui al momento fuori dal cast di “Suits” perché ha ritenuto che fosse più giusto così.

Ma se la Markle dovesse accettare di tornare, seppure fugacemente, tutte le carte potrebbero ricombinarsi. Al momento solo un’ipotesi, anche perché c’è la Corte reale di mezzo e non è particolare di poco conto. In ogni caso però in base agli accordi prematrimoniali quei soldi (le indiscrezioni parlano di almeno 6-7 milioni di dollari) dovrebbero essere donati in beneficenza.

Ma ci sono anche altre indiscrezioni sulla moglie di Harry che stanno facendo impazzire gli inglesi. Secondo il “Daily Mail”, che avrebbe raccolto l’indiscrezione direttamente da una fonte di palazzo, Meghan potrebbe decidere di utilizzate un ospedale diverso rispetto alla cognata Kate Middleton per partorire. Quest’ultima per i suoi tre figli (George, 5 anni, Charlotte, 3, e Louis, 8 mesi) è sempre stata al St. Mary’s Hospital di Londra utilizzando un’area privata della struttura, vicinissima a Kensington Palace e quindi comoda per loro.

Harry e Meghan invece stanno per trasferirsi a vivere in campagna, al Frogmore Cottage, e quindi la caotica Londra non sarebbe la soluzione migliore per la duchessa. Così la scelta ricadrebbe sul Frimley Park Hospital, che dista circa 25 km dalla loro nuova residenza (contro gli oltre 40 della capitale): Ma l’ipotesi più clamorosa è quella che Meghan decida di partorire in casa, come succedeva nella Casa reale inglese fino all’avvento di Lady Diana.