Oggi Destiny 2 diventa gratuito!

Oggi, Destiny compie un passo epocale: Destiny 2 diventa gratuito e accoglie una nuova versione del gioco. “Nel corso del 2019 abbiamo sviluppato e condiviso una visione più chiara di Destiny, come mai fatto prima. Realizzeremo finalmente quel Destiny 2 che abbiamo sempre voluto: un mondo che voi e i vostri amici potrete cambiare in maniera significativa e in cui potrete creare i vostri ricordi”, ha scritto il game director di Destiny, Luke Smith, in un comunicato alla community dei giocatori di Bungie. “Il 1° ottobre è il primo passo della nuova vita di Destiny 2. Non è solo il prossimo capitolo di Destiny 2, è il nostro capitolo. E ci stiamo solamente riscaldando.”

Ecco i contenuti che saranno subito disponibili per tutti i guardiani:

Destiny 2: Una nuova Luce (giocabile gratuitamente)

Ora Destiny 2 è gratuito per tutti e sarà un nuovo punto d’accesso per i nuovi arrivati, che mette i mondi di Destiny 2 (e tutte le sue modalità, le attività e le ricompense) nelle mani di ogni giocatore, senza alcun ostacolo per entrare. Inoltre, i giocatori potranno liberamente recarsi verso qualsiasi destinazione, inclusa la Luna, e potranno perfino prendere parte alla prima missione della campagna dell’espansione Ombre dal Profondo. Adesso tutti possono giocare a Destiny 2 su tutte le principali piattaforme!

Destiny 2: Ombre dal Profondo

Il prossimo capitolo di Destiny 2 sarà Ombre dal Profondo, in cui vi riunirete con una vecchia alleata del primo Destiny, Eris Morn, per affrontare nuovi incubi. I guardiani torneranno sulla nostra Luna distorta, alterata e tormentata dal nostro passato per affrontare nuove minacce e scoprire le ultime aggiunte al loro arsenale personalizzato. Non è più la stessa Luna sulla quale i guardiani si sono risvegliati: verranno scoperte nuove aree, mentre luoghi un tempo familiari saranno irrimediabilmente cambiati. Destiny 2: Ombre dal Profondo rappresenta il primo livello di espansione di contenuti in arrivo per Destiny 2 e non è richiesto l’acquisto di contenuti precedenti.

Stagione dell’Intramontabile (inclusa con Ombre dal Profondo)

La nuova Stagione dell’Intramontabile offre contenuti gratuiti a tutti e svela un profetico risveglio dei vex, delle macchine da guerra che viaggiano nel tempo e hanno deciso di muovere guerra ai guardiani sulla Luna mentre questi ultimi cercano un modo per eliminare gli incubi. Nell’ambito di questa visione del mondo organica e in continua evoluzione, i contenuti saranno collegati tra loro in modo più profondo tra le varie stagioni e i giocatori assisteranno a importanti cambiamenti nel mondo di Destiny.

Destiny 2 su Steam

Steam sarà la nuova casa per la comunità di Destiny su PC. Gli attuali giocatori su PC potranno trasferire gratuitamente tutti i loro progressi e tutti i loro acquisti su Steam, inclusi guardiani e depositi.

Cross save su Destiny 2

In questa nuova era di Destiny 2, ci impegniamo a unificare la nostra comunità globale. Il Cross save sarà disponibile su tutte le piattaforme supportate: PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia nel corso dell’autunno. Con il Cross save si potrà accedere agli stessi personaggi collegati a un account primario, permettendo di unificare la propria esperienza di gioco con gli stessi guardiani su piattaforme differenti.

Google Stadia

Arriveranno tanti nuovi guardiani quando Destiny 2 debutterà su Google Stadia questo autunno. Stadia è una nuova piattaforma di gioco di Google per giocare a giochi AAA su ogni tipologia di schermo. Per saperne di più su Destiny 2 e Google Stadia visitate la pagina ufficiale di Stadia facendo clic sul link qui sotto.

Destiny 2 e Destiny 2: Ombre dal Profondo sono disponibili su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e, nel corso dell’autunno, su Stadia.