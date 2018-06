Oggi i funerali del Vichingo Caffer: «Ora cercheremo Stefania da soli»

Si terranno stamattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cavour i funerali di Marco Caffer, il motociclista, noto tra i bikers come “Vichingo”, deceduto nel po- meriggio del 10 giugno in un incidente in Francia.

Caffer, 42 anni, era alla guida della sua moto ed era andato a farsi un giro con la compagna Stefania Barral, la 38enne di Villar Perosa, figlia del presidente della Pro loco villarese Elvio.

Cosa sia successo in uno dei maledetti tornanti della strada del colle della Lombarda che portano da Isola 2000 al centro abitato di Isola è impossibile ricostruirlo, perché nessun testimone ha assistito al fatto.

Le autorità francesi avevano subito escluso la velocità come fattore, e si era fatto largo l’ipotesi di un problema del mezzo, magari ai freni. Quando sono stati chiamati, i soccorritori hanno visto il corpo di Caffer, volato giù verso il torrente della Guercha, incastrato in una roccia.

Subito, però, si è fatta largo un’idea inquietante, cioè che l’uomo non fosse solo: nel baule della motocicletta, infatti, c’erano degli effetti personali di una donna, che poi hanno ricostruito essere la compagna.

Il piano delle emergenze per ritrovarla è stato attivato, ma chiuso poco dopo, verso le 18, perché le condizioni meteo e del torrente, secondo gli operatori francesi, erano pericolose per i soccorritori stessi.