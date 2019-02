Ogni scherzo vale

Il carnevale è già iniziato in molte località e il suo apice s’avvicina. Penso alle sue origini antichissime, quando aveva la funzione di “sfogo controllato” delle turbolenze popolari, quando mettersi in maschera permetteva al popolo (ma anche agli aristocratici) contatti e tresche altrimenti proibite dalla morale d’epoca, quando la caciàra era una scusa per farsi animo, sul finire del durissimo inverno, un modo per stare allegri qualche ora nonostante le provviste fossero finite o lì per finire.

Poi sarebbe iniziata la quaresima col suo digiuno, che per molti era una triste necessità, prima ancora che una devozione. Poter consacrare la fame a Dio come atto pio, pubblico ed esemplare, era un modo provvidenziale per non sfigurare, e per patirla meno. Oggi il carnevale è un business che vale più di 200 milioni. Venezia fa la parte del leone, con un indotto di 55 milioni. Segue Viareggio con 26, Ivrea con 2,5 e via via gli altri. Penso a tutti quei genitori con bimbi mascherati, a quei giovani con o senza costume che cercano di divertirsi ad ogni costo, con un esibizionismo un po’ beota da discoteca diurna.

Possibile che sbaglino, tutti? Mi viene in mente il noto paradosso: “Mangiate merda, gente, perché è impossibile che miliardi di mosche abbiano tutte quante torto”. E li capisco. Vivono il loro tempo, i carnevalanti e se non sono frizzanti come lo spumante è perché nessuno li ha tappati, prima. E ciò è bene: nessuno si diverte a giocare a pallone come si divertono i detenuti durante l’ora d’aria, ma non per quello invidio i carcerati. Il carnevale era più bello, una volta? Bella forza: era l’ora d’aria.

