su Instagram la ragazzona che viene dall'Est vanta più di un milione di followers che impazziscono per le sue pose sexy

Sensualità da vendere per Olga Katysheva la top model che “riscalda” i glaciali inverni russi. Fisico mozzafiato, 28 anni appena compiuti, la ragazzona che viene dall’Est, spopola ormai da anni sulle passerelle di mezzo mondo e i fotografi più importanti fanno a gara per poterla avere davanti al loro obiettivo. Su Instagram la Katysheva vanta più di un milione di followers che impazziscono per le sue pose sexy!!