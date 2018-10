Olimpiadi 2026, appello dell’Uncem: “Non escludete le montagne del Piemonte”

“Le Alpi piemontesi, le nostre valli, sono certamente decisive per la candidatura olimpica del 2026. Sono fondamentali per un’azione forte dell’Italia che al Cio porta il miglior dossier possibile, coinvolgendo la montagna piemontese, lombarda e veneta. Auspico dunque, con tantissimi colleghi Amministratori che il Piemonte possa entrare nel dossier del Coni con le sue montagne e quanto di grande fatto per il 2006. I sindaci delle Valli olimpiche, della Via Lattea e dei Comuni olimpici, hanno il nostro supporto”. Così in una nota Lido Riba, presidente Uncem Piemonte.

“NON DOBBIAMO ESSERE TAGLIATI FUORI”

“Sono certo che il successo della candidatura, con il Piemonte ben presente nel dossier – prosegue – sia anche forte dell’inserimento delle valli dove non ci sono impianti ma dove cultura, tradizioni, borghi, parchi permettono al mondo di scoprire la vera montagna, le nostre grandi eccellenze. Ecco perché credo che in questa fase sia necessario e decisivo inserire il Piemonte e e le sue montagne nel dossier di candidatura. Non dobbiamo essere tagliati fuori e Uncem farà la sua parte per garantire impegno e protagonismo alle montagne piemontesi”.