Olimpiadi 2026, Appendino: “Chi sceglie si assuma responsabilità”

La sindaca di Torino Chiara Appendino è intervenuta sul Blog delle Stelle a proposito della candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026 e della delibera M5S in Consiglio. “Siamo fermamente convinti che il modello proposto e che porteremo in votazione – dichiara – sia il migliore possibile per la nostra città e per il Paese. Valuti poi, chi è deputato a farlo, quale sarà la soluzione migliore per il Paese e la giustifichi assumendosene ogni responsabilità davanti a tutti i cittadini”. La prima cittadina della città della Mole ha ricordato anche che “il dossier presentato al Coni è stato ampiamente discusso con tutti i territori interessati e largamente condiviso fino a ottenere il supporto di tutti i sindaci dell’area montana”, mentre, secondo lei, “la delibera successiva del Coni, come rilevato dagli organi di stampa, conterrebbe alcuni ‘assist’ a favore di Milano“.

LA SINDACA INCALZA: “TORINO NON DEVE ESSERE STAMPELLA DI MILANO”

Citando il punto 12 e il 4 del documento del comitato olimpico italiano, l’inquilina di Palazzo Civico ha incalzato, riguardo il primo: “Auspicherebbe una candidatura spalmata su più territori, ma Torino ha già tutto quello che serve, perché dovremmo accettare di fare da stampella a Milano?”, si chiede la sindaca secondo la quale “qualsiasi soluzione alternativa a una candidatura compatta come la nostra, sarebbe un compromesso al ribasso che renderebbe il progetto meno credibile e sostenibile”. Quanto alla richiesta di un sì “pieno e incondizionato dei Consigli Comunali” sottolinea che “sulla base dei principi espressi dal nostro ordinamento democratico, il Consiglio Comunale di Torino, ente democraticamente eletto dai cittadini, è sovrano nelle proprie decisioni”.