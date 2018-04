Olimpiadi 2026, Appendino in missione al Coni: “Impegno forte di Torino”

La soddisfazione di Malagò: "Si è aperta la fase dialogo come fatto con Cortina e come faremo con Milano"

Chiara Appendino in missione al Coni per promuovere la candidatura di Torino alle Olimpiadi Invernali del 2026: “Torino sta lavorando, c’è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano”, ha ribadito la sindaca al presidente Giovanni Malagò.

“Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione urbana. Ma ora dobbiamo rispettare le fasi e e le tempistiche. Torino lavorerà – ha assicurato Appendino – per presentare una progettualità convincente”.

Insieme a Malagò, la sindaca ha incontrato la coordinatrice delle candidature olimpiche, Diana Bianchedi: “Abbiamo spiegato come stiamo lavorando, quali sono i passi successivi e abbiamo compreso meglio come sarà la procedura dialogo. Ringraziamo il Coni per aver aperto questa fase. Chiaro che non dover rifare infrastrutture e avere impianti esistenti è un punto di forza ma ora lavoriamo e aspettiamo il governo che è una gamba importante nella scelta della candidatura”.

Da parte di Malagò, invece, soddisfazione per aver “parlato di idee riguardanti la candidatura di Torino città olimpica. Si è aperta la fase dialogo e il Coni in questa fase deve essere laico. Ora è doveroso confrontarci, come fatto con Cortina e come faremo con Milano“.