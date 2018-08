Olimpiadi 2026, Appendino: “Modello a tre non è vincente”

La sindaca non fa marcia indietro sui giochi a Torino e rilancia: "Ci devono dimostrare che la candidatura a tre costa meno di quella a uno"

“Le Olimpiadi si fanno dove costa meno, dove c’è meno impatto ambientale e dove il modello è vincente. Io ritengo che il modello a tre non sia vincente”. Non fa marcia indietro Chiara Appendino che, in un’intervista al Tgr Piemonte, ribadisce la sua posizione sui Giochi Olimpici Invernali del 2026 e sulla proposta del Coni di una candidatura condivisa dell’arco alpino che mette insieme Torino, Milano e Cortina.

“A TRE GESTIONE PIU’ COMPLICATA”

Parliamo – dice la sindaca commentando questo modello – di un evento che richiederà di fare tre Medals Plaza anziché una, della gestione di un’area molto più complessa e allargata, di cantieri che dovranno essere costruiti, con un impatto ambientale in altre zone dell’Italia che qui invece non ci sarebbe” aggiunge riferendosi all’eredità olimpica del 2006. Quindi un appello al Governo a fissare un incontro, richiesta già arrivata ieri dopo l’incontro con i sindaci delle valli olimpiche e il presidente della Regione Sergio Chiamparino. “Ci devono dimostrare – osserva la prima cittadina torinese – che il modello a tre costa meno di quello a uno. E’ uno degli elementi su cui oggi non ho ancora avuto risposte e le aspetto perché è il Governo che metterà le risorse”.