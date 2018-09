Olimpiadi 2026, Appendino: Torino è l’unica sostenibile e sensata

Nel caso in cui si riconvocasse il tavolo per la candidatura, sarebbe comunque presente per dovere e rispetto istituzionale

In seguito alle dichiarazioni del sottosegretario Giancarlo Giorgetti in merito alla possibilità di riaprire il tavolo sulla candidatura a tre, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha affermato: “Viste le difficoltà nel varare la candidatura a tre, chiedo che il governo si esprima chiaramente sulla candidatura unitaria e compatta di Torino e delle sue montagne, l’unica veramente sostenibile e sensata“.

Nel caso in cui il governo decidesse comunque di riconvocare il tavolo per la candidatura italiana a tre, il sindaco del capoluogo piemontese sarebbe comunque presente – si fa sapere – per dovere e rispetto istituzionale.