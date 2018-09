Olimpiadi 2026, Carroccio e 5 Stelle ai ferri corti in Comune. Sindaca nel mirino

Cinquecento emendamenti alle delibere in discussione per paralizzare l’attività del consiglio comunale di Torino. E’ l’ostruzionismo deciso oggi dalla Lega per far saltare i lavori della Sala Rossa come risposta alle mancate comunicazione della sindaca Chiara Appendino sulla questione della candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi Invernali del 2026.

“APPENDINO CI DICA CHE INTENZIONI HA SUI GIOCHI”

“Come Lega bloccheremo i lavori del Consiglio comunale finché la sindaca Appendino non dirà ai torinesi, in aula e non sui social, quali siano le reali intenzioni sui Giochi Olimpici” ha spiegato il capogruppo del Carroccio Fabrizio Ricca. “Capiamo la difficoltà della sindaca – ha proseguito l’esponente leghista – nel parlare davanti alla sua maggioranza che ha idee diverse sulle Olimpiadi, ma se non ha il coraggio di affrontare le sue responsabilità, allora cambi mestiere“.

L’APPELLO DI RUFFINO (FI) A CHIAMPARINO

Intanto, sull’argomento olimpiadi, è intervenuto anche Daniela Ruffino, parlamentare di Forza Italia con un appello al governatore del Piemonte affinché “si mobiliti per Torino“. Chiamparino “non lasci cadere l’estrema possibilità” di riportare Torino in gioco per le Olimpiadi del 2026 ha chiesto l’esponente forzista invitando il presidente della Regione “a mobilitarsi per raccogliere le risorse, pubbliche e private, necessarie a sostenere la candidatura, vista l’assenza rumorosa del sindaco Appendino”.

DELITTO NON COGLIERE OPPORTUNITA’ OLIMPIADI

Per Ruffino, “se dal M5s dovesse essere confermata la volontà di ostacolare in ogni modo la candidatura, sarà il territorio delle valli olimpiche, con il supporto della Regione, a sapere farsi avanti per evitare la mortificazione della Regione e delle prospettive di sviluppo turistico ed economico”. “Sarebbe un delitto contro la società e l’economia della nostra Regione – conclude la parlamentare – non cogliere l’opportunità delle Olimpiadi“.