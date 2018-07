Olimpiadi 2026, Castelli: “Torino candidatura perfetta e sostenibile”. Sala: “Sintesi difficile”

Torino a 5 cerchi? Per il viceministro dell’Economia Laura Castelli, si può fare. L’esponente del governo sostiene, infatti, la candidatura della città della Mole alle Olimpiadi Invernali del 2026. “Per anni – spiega – i governi che ci hanno preceduto hanno speculato sui grandi eventi creando mega impianti oggi in disuso, cantieri impattanti, spese di dimensioni bibliche senza alcun rispetto per l’ambiente e per l’economia”. “La candidatura di Torino – prosegue Castelli – è di tutt’altra natura: un progetto ecosostenibile con un budget contenuto rispetto a qualsiasi altra location italiana. Se Torino ospiterà i Giochi del 2026 a vincere saranno i torinesi, il Paese intero e un’idea di sviluppo che taglia i ponti con il passato”.

SALA:”PALLA AL GOVERNO, MILANO CANDIDATA PIU’ CREDIBILE”

Intanto da Milano, altra candidata forte ai Giochi 2026, arriva la risposta del sindaco Giuseppe Sala, al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia con il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. “Adesso la palla passa al governo e al Coni. Noi riteniamo di essere i candidati più credibili ma al contempo invitiamo tutti a tenere una misura per il bene della candidatura italiana”. E sulla domanda sulla possibile alleanza con Torino, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha continuato: “Ho provato ad offrire una sponda che non è stata accolta. Ora siamo tutti così avanti che non sarà così facile trovare una sintesi. Il dossier milanese è sufficientemente completo e non porterebbe a grandi investimenti, anche per l’alleanza con Saint Moritz per le gare di slittino, e a Milano non manca nulla per essere chiari”.