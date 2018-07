Olimpiadi 2026, fiaccolata a Torino a favore candidatura

Passion still lives here

Una fiaccolata per dire sì al “sogno a cinque cerchi“, quella organizzata dai volontari che nel 2006 contribuirono al successo dei Giochi e dal Comitato anno 2026. Una folla di un centinaio di persone si è radunata davanti al Comune per sostenere la candidatura di Torino. Attorno allo striscione azzurro con la scritta “Torino 2026. Passion still lives here“, “la passione vive ancora qui”, vi erano esponenti di Pd, Moderati, FdI.

In piazza anche il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti che ha spiegato: “Sono qui per testimoniare il ringraziamento ai volontari delle Olimpiadi, che hanno consentito di rendere grandi, con la loro passione, i Giochi 2006. Oggi rinnovano qui quella passione”. Presente anche Alberto Sasso, l’architetto che ha redatto il dossier della candidatura di Torino presentato nelle scorse settimane al Coni. La manifestazione, organizzata nei giorni in cui il via libera alla candidatura sembrava incerto, si svolge a poche ore dalla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera di sostegno ai Giochi invernali.