Una cinquantina di persone si sono incontrate questa sera a Palazzo Civico per un flash mob promosso all’indomani dell’assegnazione dei Giochi olimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina. Per dire:”Appendino ascolta Torino“. Per chiedere che Torino non venga esclusa, dopo il rifiuto del capoluogo piemontese a candidarsi con le due città. Alla manifestazione era presente anche Mino Giachino, ex sottosegretario ai trasporti e candidato alle elezioni regionali con il centrodestra.