Olimpiadi 2026, il fronte del No insiste: “Referendum se Torino candidata”

Il Coordinamento No Olimpiadi 2026 annuncia che nel caso in cui Torino fosse candidata a ospitare nuovamente i Giochi, “anche in collaborazione con altre città”, chiederà un referendum per sondare la volontà popolare. “A seguito del voto espresso il 19 luglio con cui il consiglio comunale di Torino ha deliberato, con esigua maggioranza, la volontà di proseguire con la candidatura ai Giochi Olimpici del 2026 – afferma il Coordinamento – comunichiamo che nel caso in cui il Coni riconosca Torino come sede candidabile a ospitare tale evento, anche in collaborazione con altre città, il CoNo (Coordinamento No Olimpiadi 2026) intende impegnarsi nella promozione di un referendum popolare, che porrà sub judice democratico siffatta decisione”.

COINVOLGERE LA CITTADINANZA

“Questo anche in virtù – aggiunge – dell‘assenza totale di confronto e dibattito con la cittadinanza, che invece risulterà pesantemente coinvolta nel caso in cui Torino sia riconosciuta sede dei Giochi. Ma confidiamo che tale eventualità non giunga a realizzazione, in virtù del riconoscimento dell’oggettiva insostenibilità economica e ambientale che i Giochi Olimpici recano come caratteristica ineludibile”.