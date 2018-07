Olimpiadi 2026, il fronte del “No” pensa a un referendum. Chiamparino rilancia: “Torino, la scelta migliore”

Il governatore scrive alla sindaca per esprimere il pieno appoggio della Regione alla candidatura del capoluogo piemontese e dei Comuni dell'Unione Montana della Via Lattea

Un referendum abrogativo della delibera olimpica o uno “in cui i cittadini accettino deliberatamente di farsi carico dei costi della candidatura“. Sono le due idee, sull’esempio di quanto fatto a Sion, che sta valutando il CoNO, il Coordinamento No Olimpiadi 2026, all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del documento che dà il via libera alla candidatura di Torino per i Giochi Invernali del 2026.

L’IDEA DI UN REFERENDUM

Per il CoNO la firma da parte della Città del “contratto di host city ci impegna, come cittadini, a sostenere economicamente i giochi olimpici, passività comprese”. Da qui l’idea di un referendum. “Il percorso di candidatura – dice il CoNO – dovrebbe essere un processo di condivisione e discussione che consideri anche coloro che ne soffriranno le conseguenze e non solo i benefici dei portatori di interesse. Intensificheremo dunque l’impegno a esplicitare pubblicamente che l’opposizione alla candidatura olimpica è comunque presente a Torino”. Fra i primi appuntamenti le iniziative No Tav del campeggio a Venaus e del Festival Alta Felicità e un grande evento con musica e ospiti ai primi di settembre.

CHIAMPARINO SCRIVE ALLA SINDACA

Mentre il CoNo organizza le sue contromosse, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino scrive alla sindaca, Chiara Appendino, per esprimere il pieno appoggio dell’ente alla candidatura di Torino e dei Comuni dell’Unione Montana della Via Lattea ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. “Siamo convinti – scrive Chiamparino – che il nostro territorio possa gestire la migliore candidatura sotto il profilo del minore impatto ambientale, della dotazione infrastrutturale e impiantistica, della sostenibilità economica e della capacità organizzativa”.

KNOW HOW RADICATO

“Oltre a disporre già di moderni impianti e di infrastrutture di accesso rapide ed efficienti – prosegue Chiamparino -possiamo infatti vantare anche un know how radicato è diffuso nei territori interessati che risulterebbe decisivo per l’organizzazione di giochi olimpici invernali di successo e di caratura internazionale”. “Auspicando, quindi, che i vantaggi indubbi della nostra candidatura siano valutati positivamente – conclude il presidente del Piemonte – ti ringrazio per l’impegno profuso in questo importante progetto”.